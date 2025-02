L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha espresso il proprio commento sul mercato invernale che si è appena concluso.

“Sono state fatte otto uscite e cinque entrate, c'è stata massima unione e sintonia con la società in tutto quello che abbiamo fatto. Sono state fatte delle scelte per creare una Fiorentina sempre più forte. Un grande lavoro da parte dei dirigenti per il bene della squadra e sinceramente sono molto soddisfatto dei due mercati che abbiamo fatto”.

E poi: “Sono cambiate tante cose, sono arrivati tanti calciatori importanti che hanno dato un valore aggiunto a questa rosa che era già all'altezza”.