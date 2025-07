La Fiorentina si prepara a incassare: Ghilardi ha scelto la sua destinazione. E il Verona ha già l'accordo

La Fiorentina osserva da tempo la situazione riguardante Daniele Ghilardi, in quanto ha in suo favore il 50% sulla futura rivendita stabilito dalla clausola pattuita con il Verona. L'ultima stagione del classe 2003 ha attirato l'attenzione di alcuni club. Inizialmente c'era l'interesse del Real Betis, che però non ha mai raggiunto l'intesa con i gialloblù. Poi è arrivata la Roma, decisamente più convincente.

Fabrizio Romano conferma: Ghilardi ha scelto la Roma. I giallorossi avevano già raggiunto un accordo di massima con il Verona, per una cifra che supera di poco i 10 milioni di euro. Il difensore, intanto, ha respinto tutte le offerte dall'estero e vuole solo il club della capitale. La Fiorentina, dal canto suo, sa di incassare certamente circa 5 milioni.