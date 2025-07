Primo faccia a faccia per il rinnovo di Kean: si parte bene, ma non sarà una trattativa lampo. E sulla clausola...

Si è tenuto nella giornata di ieri il primo incontro tra la Fiorentina e l'entourage di Moise Kean per discutere del rinnovo di contratto dell'attaccante viola. Come scrive il Corriere dello Sport i colloqui sono stati positivi e le parti si aggiorneranno per proseguire la trattativa per la nuova firma.

Cifre e tempistiche

Non sarà una trattativa lampo, visti i soldi in gioco e l'importanza dell'operazione. Essere partiti bene è un ottimo segnale positivo, anche perché da entrambe le parti c'è sempre stata e rimane la volontà di proseguire insieme. Confermata l'offerta di ingaggio da 4 milioni, ma ancora manca l'accordo totale sulle cifre e sui dettagli del nuovo contratto.

La clausola

Rimane, lo ripetiamo, l'ottimismo. Anche perché non era scontato rimettersi al tavolo delle trattative appena poco più di una settimana dopo la scadenza della clausola rescissoria da 52 milioni. A proposito: toglierla sarà quasi impossibile. Si parlerà piuttosto di alzarne il valore per scoraggiare eventuali acquirenti. Ma ieri di questo non si è parlato.