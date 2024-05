Continua a brillare un giovanissimo della Fiorentina, inserito nella classifica dei migliori cento giocatori Under 21

Tra le sorprese della stagione della Fiorentina, figura sicuramente il terzino Michael Kayode. Il classe 2004 ha iniziato a meraviglia la sua annata, salvo poi calare leggermente anche a causa di un infortunio, ma resta uno dei talenti più promettenti in casa viola. E i riconoscimenti arrivano.

Kayode in top 20

Tuttosport riporta il Golden Boy Football Benchmark Index, una classifica aggiornata mese dopo mesi sui cento migliori giocatori Under 21 che disputano un campionato europeo. Tra fenomeni annunciati come Lamine Yamal, Zaire-Emery e Cubarsi, c'è anche Michael Kayode. Ed è al diciannovesimo posto, con 73,2 di index, davanti a ragazzi come Yildiz, Nusa del Club Brugge e Valentin Carboni del Monza.