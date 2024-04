Fiorentina-Genoa e un incrocio con l’allenatore del futuro? Ecco come il club rossoblù vuole muoversi con Gilardino

Domani si giocherà Fiorentina-Genoa, sfida valida per il campionato, un'ultima opportunità per rincorrere le zone europee. La Viola dovrà pensare anche al futuro della panchina, con l'addio di Vincenzo Italiano che pare ormai cosa fatta. Tra i nomi più gettonati, c'è proprio quello di Alberto Gilardino.

I piani del Genoa contro le tentazioni

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, per decidere definitivamente il futuro di Gilardino ci sarà un nuovo incontro con il Genoa nelle prossime settimane. C'è la volontà di andare avanti insieme da parte del club; anche l'allenatore non nasconde che gradirebbe l'opzione. Ma il meeting di qualche giorno fa non ha riportato dettagli economici e, nel mentre, ci sono club che starebbero provando a inserirsi per Gilardino, tra cui Fiorentina e Torino.