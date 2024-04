Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina: “E' normale che ci sia stato un percorso da parte nostra di consapevolezza e maturità. Da quella partita (la gara di andata, ndr) abbiamo acquisito la mentalità giusta. E' stata una brutta batosta ma ci ha insegnato molto, a me in primis”.

Giovedì il presidente ha preso le tue difese: “C'è grande stima nei suoi confronti, nel calcio non se ne trovano spesso persone di questo spessore. Credo abbia detto la verità. E' una cosa che mi ha fatto piacere perché rispecchia la mia persona e le qualità umane. Ho un ottimo rapporto con il presidente, dal primo giorno che sono arrivato".

Ti aspetti una Fiorentina "distratta" dal doppio impegno in coppa?

"La Fiorentina ha dato dimostrazione di avere delle fondamenta veramente solide. Rispecchiano l'allenatore e la realtà. Basti pensare che l'anno scorso ha giocato due finali, quest'anno è di nuovo in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Conference. Ha grandissimi giocatori di qualità e nel palleggio, mi aspetto la Fiorentina che tutti conoscono. Andare a Firenze non è semplice. Noi stiamo vivendo un buon momento, stiamo bene e abbiamo la voglia e il desiderio di fare una partita importante con coraggio".

Infine, il punto sugli infortunati

“Per quanto riguarda gli infortunati, Malinovskyi, Vitinha e Matturro sono ancora ai box. Su Retegui ci saranno da fare valutazioni anche perché dopo quattro giorni rigiocheremo. C'è la volontà di rendere partecipi tutti”.