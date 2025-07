Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire le sue sensazioni sulla nuova Fiorentina di Stefano Pioli.

“Serve tempo per capire bene le caratteristiche del centrocampista che serve a questa squadra, sempre se sarà solo uno. Ci vuole un certo equilibrio per sostenere un tridente come quello che vorrebbe proporre Pioli, quindi il tecnico dovrà inevitabilmente aspettare le prime partite di un certo livello per capire se quella è una soluzione attuabile oppure se è qualcosa da utilizzare solo in casi di emergenza. Questo solo le partite in Inghilterra ce lo diranno, e credo che Pioli stia lavorando con Pradè e Goretti per capire cosa serve a questa squadra: se un giocatore tecnico come Bernabè o uno con una struttura piu fisica in grado di dare maggior equilibrio".

"Io avrei puntato tutto su Frendrup, ma adesso l'Inter è su di lui"

Ha anche aggiunto: “A me viene in mente sempre Frendrup, che nelle ultime ore è finito anche nei piani dell’Inter: adesso mi sembra oggettivamente piu complicato. Anche Sohm credo che abbia caratteristiche piu difensive rispetto Bernabè, e sicuramene accende meno la mente del tifoso”.

“Oltre al mercato in entrata la Fiorentina deve velocizzare quello in uscita”

Ha parlato anche delle cessioni: “Una cosa da risolvere sarà senza dubbio quella relativa alle cessioni. Purtroppo la Fiorentina non ha giocatori di primo livello da cedere per alleggerire il monte ingaggi. Quelli forti ovviamente se li vuoi tenere, e per quelli che adesso ha in esubero oggi dobbiamo aver pazienza: non sono piu le prime scelte di nessuno e per questo servirà aspettare la fine del mercato. Questi giocatori non fanno la differenza ma hanno un ingaggio che pesa molto sulle casse viola: e mi riferisco a Barak, Brekalo ed Ikoné su tutti. Giocatori che possono avere un certo ruolo in altre squadre, ma che non si smuovono perche la Fiorentina chiede troppo. Vedrete che dal 20 Agosto in poi cambierò molto. Quello che mi sembra evidente e chiaro è che non devono pesare sul lavoro di Pioli, e cosi è stato fatto facendoli lavorare a parte. Sarebbe il massimo venderne un paio entro due settimane per far poi spazio al centrocampista di cui parliamo da tempo”.

“Ci sono 4/5 giocatori che pesano per quasi per 10 milioni lordi sulle casse della Fiorentina”

Un commento anche sul problema monte ingaggi: “Non sarà certo un eventuale cessione di Comuzzo che ti aiuta a sistemare il monte stipendi. La sua cessione eventualmente migliorerebbe un altro tipo di conti, quelli delle entrate e delle uscite. La situazione la migliori con il taglio di 4/5 di quei giocatori considerati esuberi: tra Kouame, Brekalo, Nzola, Barak siamo quasi a 10 milioni lordi. Secondo me la Fiorentina farà di tutto per liberarsene, pensando anche di poter rescindere il contratto. Se dovesse essere sacrificato un giocatore importante come Comuzzo, credo che sia perche la Fiorentina vuole trovare soldi per comprare un centrocampista di livello. Kessie? Credo sia al momento una pista impraticabile. Che lui rinunci al 70% del suo ingaggio sarebbe un gran gesto, ma non credo sia la sua volontà. Oltretutto ha anche altre offerte sul piatto”