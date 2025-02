Adli, primi passi verso il recupero. A Verona Palladino non cambia modulo, Fagioli va in campo in chiave diversa

Ultime notizie in casa Fiorentina, verso la sfida di domenica contro il Verona. Buone novità per quanto riguarda il centrocampista Yacine Adli, che è finalmente tornato a correre in campo. Molto complicato ipotizzare un recupero verso la prossima trasferta, ma intanto sono passi avanti.

Fagioli dietro in mediana, il modulo non cambia

Secondo quanto riportato sempre da Radio Bruno Toscana, poi, Palladino è orientato a confermare il suo 4-2-3-1 anche al ‘Bentegodi’. Fagioli può essere usato in chiave diversa, in mediana, con il rientro di Moise Kean fra i titolari.