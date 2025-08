Dzeko fa modificare i piani sul mercato della Fiorentina. Ma sono impensabili venti milioni per una riserva

La variabile Dzeko incide sul mercato della Fiorentina. Come? La strada tracciata nelle prime amichevoli, scrive La Gazzetta dello Sport, porta a pensare che il bosniaco possa giocare molte più partite di quelle virtualmente pensate e che possa rendersi utile spesso in contemporanea con Kean e non come alternativa, con Gudmundsson a supporto dei due.

Cambio di direzione

Quindi non esisterebbero possibili cambi e servirebbe almeno un'altra pedina per dare respiro a chi è titolare. E la ricerca ora si orienta su caratteristiche da centravanti, lanciando perdere altri profili come quelli che la Fiorentina aveva sondato, tipo Sebastiano Esposito e Volpato del Sassuolo.

Venti milioni o più per una riserva? Impensabile

Impensabile però che i viola possano spendere venti milioni o più per una riserva (Piccoli del Cagliari e Ioannidis del Panathinaikos). Più verosimile invece poter vedere in viola elementi alla Shpendi del Cesena.