Dopo il disastro di Fiorentina-Como, il designatore lascia a casa Di Bello

Sono state rese note le designazioni arbitrali per il prossimo weekend di Serie A e Serie B. Tra i nomi non presenti c’è quello di Marco Di Bello, che non è stato designato per il prossimo turno dopo le polemiche per la direzione di gara di Fiorentina-Como. Diversa la scelta per Daniele Paterna, che era al VAR nella stessa partita del Franchi e sarà invece impegnato sul campo.

Di Bello fuori dalle designazioni dopo Fiorentina-Como

La direzione arbitrale di Fiorentina-Como ha fatto discutere per alcuni episodi contestati, tra cui l’annullamento del gol del possibile pareggio viola firmato da Pongračić. Per Di Bello, dunque, non è arrivata una designazione per il prossimo weekend.

Paterna designato per Lecce-Juventus

Sarà invece Daniele Paterna a dirigere Lecce-Juventus, in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:00. L’arbitro era presente nella squadra arbitrale di Fiorentina-Como con il ruolo di VAR. Per lui è quindi previsto un nuovo impegno in Serie A, questa volta come direttore di gara nella sfida tra salentini e bianconeri.