Marelli: "Incomprensibile come Paterna non sia intervenuto con il VAR al Franchi. Pongracic? Fuoriogioco netto, ma..."

Luca Marelli, ex arbitro ed opinionista, ha commentato a Radio Bruno gli episodi di Fiorentina-Como, intervenendo sulle due polemiche maggiori nate dalla gara del Franchi.

Il fallo su Gonçalves

“Il fallo su Goncalves era netto. Di Bello ha avuto una svista: andava annullato il gol con una on field review da parte del VAR. Le distrazioni possono capitare, ma la tecnologia deve intervenire. Quest'anno si è deciso di dare più autonomia agli arbitri, e sono d'accordo, ma questo non deve andare a discapito dell'intervento del VAR. Evidentemente Paterna, che era al VAR, ha confermato la rete regolare, ma è incomprensibile".

Sul fuorigioco

“Sul fuorigioco di Pongracic c'era un problema di comunicazione, tanto è vero che è stata utilizzata la radio di backup per comunicare. Mancava il contatto fra lo stadio e la sala VAR e le immagini della ricostruzione 3D del fuorigioco non arrivavano: alla fine è solo arrivato il cross-air, per questo che ci ha messo così tanto tempo. Il fuorigioco era evidente, ma ci si è messo tantissimo”.