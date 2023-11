Prandelli: "La Fiorentina potenzialmente è da Champions. Vi dico che partita mi aspetto domani"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato così dell'imminente Fiorentina-Juventus: "Occhio alla Fiorentina: potenzialmente è da Champions e domani potrà contare sull’effetto Franchi, uno stadio che trascina come pochi e mette timore agli avversari. Prima di qualsiasi discorso sul calcio, però, un forte abbraccio alla Toscana e a tutte le persone alle prese con l’alluvione".

Poi ha proseguito: “Mi aspetto una Fiorentina propositiva, che dirige il gioco, e Juve concreta che prova a far male con ripartenze di 30-40 metri, sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori. Allegri ha Vlahovic e Chiesa, ma pure una garanzia come Milik e Kean, straripante nell’ultimo periodo. La squadra di Italiano pratica un calcio moderno e propositivo, però è difficile mantenere la pressione alta per 90’: tutta la gara non la fa nemmeno il City di Guardiola, che insegna calcio in Europa”.