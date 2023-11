Angelo Di Livio, ex capitano della Fiorentina con un passato alla Juventus, ha espresso bianconeranews.it il suo parere sulla gara in programma domenica sera tra viola e bianconeri: “Gara difficile. Per i tifosi viola questa è una partita particolare. I bianconeri sono in un ottimo momento, dall'altra parte invece si sono giocati tutto ciò che di buono stavano facendo. Match da tripla”.

E sugli ex viola di turno Chiesa e Vlahovic afferma: “Sono campioni che però devono stare bene. Vengono da infortuni importanti, quindi bisogna dare loro la possibilità di tornare in grande forma. Faranno la differenza e la Juve deve puntarci per il futuro”.