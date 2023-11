A tuttomercatoweb.com ha parlato il procuratore sportivo ed ex calciatore Massimo Briaschi, intervenendo su Fiorentina-Juventus che si giocherà domenica sera: "Potrebbe essere la gara del riscatto però per i viola giocare con la Juve di questi ultimi tempi non è facile, soprattutto se recupera i due giocatori che possono fare la differenza, ossia Chiesa e Vlahovic. Mi pare una Juve che adesso sia più tosta e quadrata, in più non ha le coppe. Le manca qualche pedina importante ma è a due punti dalla capolista. Credo sarà una bella partita, spettacolare.

La Juve ha trovato un equilibrio, la Fiorentina ha dato dimostrazione di bel gioco e belle individualità. Sono convinto che Nzola al momento in cui si sblocca diventerà un giocatore importante. Beltran non l'ho ancora potuto verificare a fondo ma mi pare che abbia dato spunti interessanti. La Fiorentina da Europa League, sfruttando anche l'entusiasmo e il lavoro di un ottimo tecnico".

