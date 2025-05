Malusci: "Se Dodo non ce la fa, a destra confermerei Parisi. Beltran o Gudmundsson? L'islandese tutta la vita"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Lady Radio: “L'assenza di Cataldi domani peserà tantissimo, sia sul piano del gioco sia caratteriale. Parliamo di un allenatore in campo, l'uomo che riporta sul terreno di gioco quello che dice Palladino, averlo in mezzo era fondamentale. Sulla destra spero ovviamente che Dodo ce la possa fare, ma in caso contrario confermerei Parisi”.

“Gudmundsson tutta la vita”

Poi ha aggiunto: “Bisogna andare sul sicuro e mettere la miglior formazione più possibile. Gudmundsson tutta la vita, ha delle caratteristiche tecniche di cui non si può fare a meno, nonostante Beltran abbia fatto un'ottima stagione. Non sono d'accordo con chi non ci crede, è vero che il Betis ha perso solo una volta nel 2025 ma domani la partita è aperto e la Fiorentina ce la può fare”.