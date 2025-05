L'ex calciatore della Fiorentina e allenatore delle giovanili viola Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Palladino deve leggere bene la partita di domani, serve un centrocampo in grado sia di giocare sia di limitare i centrocampisti del Betis e in particolare Lo Celso e Isco, che sono i pericoli numero uno. Sulla fascia la presenza di Dodo dipende dal parere dei medici, non posso esprimermi in merito, ma di certo se giocherà non aspettiamoci che vada a mille”.

“Temere l'arbitro è assurdo ai tempi del VAR”

Poi ha aggiunto: “Di fronte a una semifinale europea, con i mezzi che ci sono oggi, pensare che l'arbitro possa fare la differenza. La Fiorentina deve fare la sua partita, non esiste con il VAR pensare di uscire per colpa di una decisione arbitrale, per fortuna oggi siamo tutelati a differenza del passato”.

“Non capisco le critiche alla formazione di Roma”

Infine sulla formazione della Fiorentina: “Ho letto un sacco di critiche sulla formazione contro la Roma, secondo me invece Palladino ha fatto bene a far riposare qualche titolare sperando che potessero incidere nel secondo tempo. Domani avremo Kean dal primo minuto, cosa che all'andata non c'era, e questo farà la differenza in nostro favore”.