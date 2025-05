Filippo Maria Ricci, giornalista de La Gazzetta dello Sport esperto di calcio spagnolo, ha parlato a Lady Radio in vista di Real Betis-Fiorentina: “Gli spagnoli hanno trovato un super Antony, dopo quello contro la Fiorentina ha fatto un altro eurogol in campionato. Mi aspetto qualche cambio di formazione da parte di Pellegrini, ad esempio nei due terzini, e poi mi aspetto Lo Celso titolare e Cardoso al posto di Fornals”.

“Franchi dimezzato un fattore, ma…”

Poi ha aggiunto: “Il Betis è in apnea così come la Fiorentina, nel senso che in campionato si sta giocando la qualificazione in Champions e sta utilizzando tutti i suoi giocatori migliori. Non arriveranno a questa partita riposati, ecco. Importante anche l'aspetto mentale, loro forse pensavano di chiuderla all'andata ma il gol di Ranieri ha rimesso tutto in gioco. Chiaramente il Franchi aperto solo per metà impedirà di creare l'atmosfera del Benito Villamarin, ma i tifosi della Fiorentina possono colmare anche questo gap strutturale”.

“De Gea meriterebbe la Nazionale”

Su De Gea: “Si parla tanto di lui in Spagna, la sua è una carriera strana perché non si è mai visto uno dei migliori portieri del mondo stare fermo un intero anno. Per me sarebbe titolare in Nazionale, poi magari De La Fuente non lo chiama perché ha già il suo gruppo e i suoi uomini, ma De Gea è nettamente più forte di Unai Simon e Raya”.