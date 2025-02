Il presidente della Lega di Serie A Ezio Maria Simonelli ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, intervenendo su vari temi del calcio italiano. Dal VAR a chiamata agli stadi. Queste le sue parole:

“Personalmente sono favorevole al Var a chiamata. Ne dobbiamo ancora parlare in Assemblea ma credo che molti la pensino come me. Una data per l'inizio della prossima stagione? Il 23-24 agosto per evitare il calcio a Ferragosto. Non abbiamo fissato la data ma possiamo anticipare che al 99% l'inizio sarà in quel weekend del 23-24 agosto”.

E ancora: “I problemi del calcio sono molti. In questo momento citerei quello degli stadi come il primo da risolvere. Sono felice che il ministro Abodi la pensi come noi sul fatto che ci sia la necessità di avere un commissario unico per snellire i lavori e le procedure”.