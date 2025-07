L'allenatore del Grosseto Paolo Indiani ha parlato a Radio Bruno, tornando sulla gara di ieri contro la Fiorentina e spaziando poi su altri argomenti dell'attualità gigliata e non solo.

‘Buona impressione dalla Fiorentina, è arrivato ciò che ha chiesto Pioli’

“La Fiorentina mi ha fatto una buonissima impressione, ha anche ragazzini molto bravi. Mi sembra che sia già arrivato ciò che ha chiesto Pioli e che siano a buon punto. Una bella idea e una gran voglia di andare a prendere alta la palla. È fondamentale restare sempre aggiornati col calcio e come si evolve, sennò non è possibile fare l'allenatore, restano al passo coi tempi. Chi avrebbe mai detto 5-6 anni fa che il portiere sarebbe stato tra coloro con più tempo per giocare il pallone?".

‘Dzeko e Kean possono essere un’ottima coppia'

“I quinti sono importantissimi, saltare l'uomo sull'esterno è fondamentale non solo arrivare in fondo e mettere il cross. Se la Fiorentina ha impostato così la squadra significa che ha gli uomini adatti in rosa. Così come è importante uno come Gudmundsson dietro Kean, è essenziale trovare chi crea la superiorità numerica in campo. Oggi a organizzarsi difensivamente sono bravi tutti, senza chi salta l'uomo è dura entrare dentro. Ieri col dribbling di Parisi e Sottil infatti la Fiorentina ha sfondato. Dzeko? E chi gli insegna, lui cuce e Kean va in profondità, possono essere una bellissima coppia. Nei primi due gol viola ha detto ai compagni: ”andate a segnare".

In chiusura: “Abbiamo preso Tognetti come portiere dalla Fiorentina e ora speriamo di prendere qualche altro giovane dal vivaio viola, si spera che ce lo diano”.