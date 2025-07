Giuseppe Ursino, detto Beppe, dirigente sportivo di lungo corso, è stato interpellato da Radio Bruno Toscana per commentare il periodo attuale in casa Fiorentina, dove ha parlato nello specifico di Rolando Mandragora:

“Giusto premiare Mandragora”

“Un ragazzo splendido che tiene molto alla maglia viola. È giusto dargli un premio per la stagione appena conclusa. La Fiorentina non dovrebbe lasciarsi sfuggire un giocatore così importante. Ha personalità, ormai è un leader. Il rinnovo di contratto conviene a ambo le parti ma penso che non sorgeranno problemi”.

Sull'attacco di Pioli e i possibili obiettivi

"L'attacco di Pioli è molto pericoloso con Dzeko e Kean che si completano a vicenda, ma anche i vari riscatti sono stati molto importanti. Secondo me è possibile la Champions League per la Fiorentina. Napoli e Inter sono imprendibili, poi però ci sono cinque squadre che si lotteranno il posto nella prossima coppa dei campioni".