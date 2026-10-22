Borja Valero: "I tanti cambi di Vanoli creano confusione e nervosismo. De Gea? Rimane tra i migliori nonostante gli errori"

Il centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola, con le scelte fatte da Vanoli e le possibili soluzioni al periodo di crisi.

Le parole di Borja

“Se fosse stato facile cosa succede alla Fiorentina, probabilmente la viola ne sarebbe già uscita. Questo è un peccato, perché c'erano tutti i presupposti per partire bene quest'anno e invece c'è un allenatore che sta cercando modi per migliorare, ma cambia spesso e tanto e questo crea nervosismo, anche nell'ambiente che ora non è dei migliori”.

Cambiamenti?

“Più idee si hanno e più la partita si affronta facilmente. Mi ricordo con Montella passavamo dalla linea a a quella a 4 in base agli avversari. Vanoli non è mai andato bene a Firenze con la linea a , quindi credo che andrà con i 4 difensori. Contro il Como ho visto miglioramenti. De Gea? E' un leader, è normale puntare il dito contro di lui. Ma anche con gli errori rimane uno dei migliori di Serie A”.