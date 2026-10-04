Borja Valero: "Mastantuono segnerà più di Nico Paz. Deve vivere Firenze, se entra in sintonia con i fiorentini..."

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato del dualismo tra Nico Paz e Franco Mastantuono durante il programma Sport Mediaset.

Dualismo con Nico Paz

“Credo che Franco (Mastantuono ndr) farà più gol di Nico (Paz ndr) - ha detto l'ex giocatore spagnolo - ma di sicuro vorrei essere in Scaloni perché ha una bella scelta”.

L'esperienza in riva all'Arno

L'ex viola ha poi voluto dare un consiglio al giovanissimo numero 30 della Fiorentina: "A Franco consiglio di vivere Firenze, se entra in sintonia con i fiorentini starà benissimo in città."