Quando un rosso fa contento... l'allenatore. Dragusin rientra anzitempo, per Mastantuono ci sarà da attendere

Quante volte è successo nella storia del calcio che un allenatore si potesse dire contento di un suo giocatore che prende un cartellino rosso? Sicuramente poche, ma alla Fiorentina è successo: l'espulsione rimediata da Dragusin in Nations League è manna dal cielo per i viola. Questa la riflessione, sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio.

Ritorno anticipato

Rosso al 22', dopo un contatto lieve con Lewandowski ma che, da ultimo uomo e ormai prossimo a calciare, non poteva che costare la massima sanzione a Dragusin. Poco male, anzi, molto bene: al netto di una sosta horror per il centrale rumeno, che era stato lasciato fuori dai convocati nell'uscita precedente, Vanoli avrà Dragusin a disposizione già martedì.

Il programma degli allenamenti

Intanto, per chi è rimasto al Viola Park, saranno previsti due giorni liberi: alla ripresa degli allenamenti, fissata proprio a martedì, oltre a Dragusin tornerà anche Oulai, che ieri sera ha giocato con la sua Costa d'Avorio. Per gli altri cinque rientranti ci sarà da attendere un po', con il chiudifila che sarà Mastantuono, atteso in Italia l'8 ottobre.