L'ex arbitro condanna Dragusin in patria: "Ha fatto un fallo stupido, rigore giusto e niente da discutere"

Non c'è stata alcuna gioia in questa finestra nazionali per Radu Dragusin, sconfitto in tutte e tre le gare con la sua Romania e a rischio retrocessione in terza lega in Nations League. Ieri il tonfo per 6-0, nato anche dal rosso al difensore della Fiorentina per un intervento non così duro in realtà su Lewandowski.

In Romania non lo scagionano

In Romania però l'intervento è stato giudicato falloso da parte dell'ex arbitro Adrian Porumboiu, che ha commentato così l'episodio: "Mi dispiace, ma dobbiamo essere obiettivi. È rosso e rigore. È un fallo stupido, non c'è dubbio. È regolare, non abbiamo nulla da discutere, nulla da dire, nulla da accertare. Che fosse facile, che fosse dettato, non so come... Decisamente la decisione giusta.

Potete consultare il testo del regolamento quanto volete, ma è impossibile. Un difensore con tanta esperienza non dovrebbe commettere un errore simile. Senza ulteriori indugi, la decisione è corretta, non abbiamo nulla da discutere".