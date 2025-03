Non solo Fiorentina-Juventus, domani incrocio anche al femminile. E intanto Bonansea alza bandiera bianca

Non solo Fiorentina-Juventus al maschile. Domani alle ore 15:00 ci sarà l'incrocio inverso al femminile, valido per la Poule Scudetto. Ai canali del club bianconero, Massimiliano Canzi, allenatore del club piemontese, ha presentato Juventus Women-Fiorentina:

“Viola camaleontica”

“C’è serenità, nelle due ultime partite di campionato abbiamo guadagnato un punto sulle dirette avversarie: abbiamo preparato bene la partita, con grandissimo rispetto verso la Fiorentina, che abbiamo già affrontato più volte in stagione, dunque conosciamo bene il loro valore. Viola squadra camaleontica, in quattro precedenti con noi hanno cambiato tre sistemi di gioco, quindi ci aspettiamo altre sorprese”.

Sulle infortunate

“Siamo molto contenti del rientro di Salvai: è importante che sia tornata in gruppo dopo un lungo infortunio. Ci dispiace invece per Bonansea, lavoriamo affinché rientri per il finale di stagione, ha saputo fare gol pesanti e ci ha dato una grande mano in momenti di grande difficoltà”.