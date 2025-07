Tiene banco il caso Asllani: l'Inter è spazientito per i suoi ripetuti 'no' a squadre estere

Nuova svolta nel caso Asllani: il regista albanese sta mettendo a dura prova la pazienza dell'Inter per via dei numerosi rifiuti alle squadre estere che lo hanno approcciato.

Nello specifico, come riporta la Gazzetta dello Sport, Asllani avrebbe esplicitato la sua preferenza nel voler rimanere in Serie A: tuttavia, è altrettanto vero che Ausilio ebbe a dire di lui che “un progetto fuori per lui oggi è l'ideale”. Come mai non ha mercato in Italia? Per via delle richieste del club meneghino, che non scende sotto i 15 milioni: anche la Fiorentina si è allontanata, una volta fatta la cifra per la cessione.