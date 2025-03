Non certo favorevole alla posizione Palladino l'ex viola Lorenzo Amoruso, che a Rtv38 ha commentato così l'ultima uscita della Fiorentina:

“La Fiorentina è una squadra che non gioca, la mia convinzione è che quando hai voglia di proporre e di giocare, poi i risultati arrivano a darti ragione. Questa rosa potrebbe dare molto di più di così, un allenatore non dovrebbe andare in sala stampa a fare paragoni con le stagioni del passato, potrebbe ricordarsi anche quanti di vantaggio aveva sulla Roma. Il percorso di Palladino non è soddisfacente, a parte le otto vittorie di fila è andato sulle montagne russe”.