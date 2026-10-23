La promessa fatta dalla Fiorentina a Oulai, che al momento non può essere mantenuta

Non è l'inizio di stagione che Oulai sognava di fare con la maglia della Fiorentina. Sono tante le difficoltà che l'ivoriano sta vivendo in maglia viola, dall'adattamento al calcio italiano alla precisa richiesta di Vanoli di ragionare di più in campo, senza farsi prendere dall'istinto di fare le cose.

Promesse

Il giovane centrocampista classe 2006 aveva scelto la Fiorentina anche per la centralità nel progetto viola promessa dai dirigenti gigliati. Centralità che arriverà, ma il lavoro da fare è ancora tanto.

Voci di mercato

La sfida contro l'Inter è la prima di una serie di gare in cui il centrocampista ex Trabzonspor può mettersi alla prova senza (probabilmente) la pressione di essere titolare. Con crescendo di minuti e continuità. Sul mercato insistono le voci che arrivano dalla Turchia sull'interessamento del Galatasaray. La Fiorentina fa muro: è incedibile. Lo scrive La Repubblica.