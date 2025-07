Alla ricerca di un altro terzino destro. Fattore Z: Zortea piace, occhio alla concorrenza di Italiano per Zanoli

La Fiorentina è alla ricerca di un altro terzino destro. Al momento Dodô non ha un vice, in attesa di valutare meglio in ritiro Niccolò Fortini, e il club vorrebbe agire in quella zona del campo per garantire un calciatore in più a Stefano Pioli. Non è un mistero l'interesse per il laterale del Cagliari Nadir Zortea, ma non solo.

La Fiorentina aveva già chiesto informazioni per Alessandro Zanoli, terzino destro di proprietà del Napoli in scena con il Genoa nell'ultima stagione. Ma da settimane si prospetta un duello di mercato con il Bologna di Italiano, che sta per affondare il colpo. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, i rossoblù hanno chiesto espressamente Zanoli al Napoli.