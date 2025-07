La Fiorentina vuole cautelarsi a destra. Tre nomi sul taccuino per il possibile sostituto di Dodô

La situazione Dodô in casa Fiorentina non è ancora del tutto chiara. La tensione tra le parti si è al momento allentata, con la società viola che considera il brasiliano imprescindibile per la fascia destra.

I nomi

Il mercato però è ancora lungo e le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Per questo la Fiorentina si sta guardando in torno e ha segnato tre nomi sul taccuino per il possibile sostituto di Dodô: Alessandro Zanoli, di proprietà del Napoli ma con l'ultima stagione giocata al Genoa, Nadir Zortea del Cagliari e Pablo Maffeo del Mallorca.

La richiesta di Pioli

Tre nomi con una caratteristica in comune su tutte: la capacità di coprire tutta la fascia. E' questo l'aspetto principale richiesto da Pioli per la scelta del possibile nuovo terzino. Lo scrive La Repubblica.