Sarà un finale di febbraio determinante per la Fiorentina, che si gioca tre occasioni non indifferenti per incrementare il suo punteggio: Como, Verona e Lecce. Sulla strada dell'Europa che conta devono essere bottino pieno o quasi. La Nazione si chiede infatti se la squadra viola sarà in grado di attraversare definitivamente il ‘fiume della maturità’ e atterrare sulla sponda della squadra cresciuta e non rimanere appunto a metà del guado.

Dopo questo trittico la squadra di Palladino sarà attesa da scontri diretti delicati, tra Milan, Juve e Napoli e poi il ritorno della Conference a metà marzo. Lì dove molto si deciderà e dove, facendo male, c'è il rischio di ritrovarsi senza passaporto europeo.