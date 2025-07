Il futuro del fresco ex viola Adli resta incerto, ma una neopromossa è pronta a puntare tutto su di lui

L’ultima buona stagione con la maglia della Fiorentina non è bastata a Yacine Adli per convincere Max Allegri ad integrarlo nel suo nuovo Milan. La presenza nella rosa rossonera di una buona mediana, sommato alla fragilità fisica del franco-algerino, hanno fatto si che l’ex numero 29 viola a Milanello sia considerato un vero e proprio esubero tanto che ormai da qualche settimana si allena regolarmene con il Milan Futuro. In questa settimana sembra essersi smosso qualcosa, con un club di Serie A che sarebbe pronto ad investire su di lui.

Il Sassuolo vuole rivoluzionare il suo centrocampo e piace molto l'ex viola

Secondo quanto riportato da SassuoloNews.net, nonostante l'arrivo ormai imminente di Ismael Koné, il Sassuolo continua a monitorare la situazione relativa ad Adli. Il centrocampista francese ritornato dal prestito alla Fiorentina dopo il mancato riscatto del club viola si sta allenando con il Milan Futuro, malgrado il corteggiamento del Sassuolo e di società saudite e qatariote. In case neroverdi le trattative proseguono, con questa fase un po' di impasse che non sta bloccando e frenando totalmente la possibile operazione, ma senza dubbio la sta rallentando.

La volontà del giocatore potrebbe fare la differenza

Il calciatore, legato al Milan da un solo anno di contratto, vorrebbe rimanere in Serie A e il Sassuolo potrebbe fare al caso suo ma sin qui non ha ancora affondato il colpo. Alla ricerca di maggiore continuità, Adli potrebbe trovare in quello neroverde l’ambiente ideale per rilanciarsi. Il sistema di gioco della squadra guidata da Fabio Grosso, basato su possesso palla e ritmi alti, potrebbe valorizzare al meglio le caratteristiche tecniche del centrocampista ex Bordeaux. Su di lui, più defilato, si registra anche l'interessamento del Torino di Baroni.