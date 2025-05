Playoff Primavera, Fiorentina-Juventus: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo aver chiuso la stagione con la rotonda vittoria sul Torino al Viola Park, la Fiorentina torna tra le mura amiche per il primo turno di Playoff contro la Juventus. La squadra di Galloppa, forte del quarto posto in campionato, potrà beneficiare del vantaggio in classifica sui bianconeri e passerà il turno anche qualora la sfida terminasse in pareggio al termine dei 90 minuti di gioco.

Fiorentinanews c’è!

Fischio d’inizio alle ore 18:00, dirigerà la gara l’arbitro Maksym Frasyniak. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio a tutte le parole dei protagonisti nel dopo gara.