Questo pomeriggio l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa, alla vigilia del playoff contro la Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club gigliato. Questi i temi trattati dal tecnico:

“Il bilancio è senz'altro positivo. Abbiamo fatto un'annata importante, da protagonisti. Sicuramente ci sono stati momenti e momenti, il calcio è come la vita: quando abbiamo vinto a Roma contro i giallorossi eravamo riusciti a prenderci la vetta, rimanendoci per un po', poi abbiamo vissuto un momento complicato nell'ultimo periodo dove avevamo difficoltà a trovare i risultati. Per fortuna abbiamo chiuso con 3 vittorie di fila, raggiungendo i play off: il bilancio non può che essere positivo”.

“Questa squadra mi ha reso orgoglioso”

Ha anche aggiunto: “Quello che mi rende orgoglioso di questo gruppo sono due aspetti. Il primo è quello relazionale: siamo 25 giocatori ed uno staff, già solo vedere l'ultimo gol di Lamouliatte dove tutta la panchina è entrata in campo per abbracciarlo è una cosa che mi rende orgoglioso. Poi l'alchimia e il clima che si è creato tra squadra e staff è una cosa che mi ha reso orgoglioso. Per me è importante stare insieme, creare relazioni e conoscersi. In secondo luogo la grande crescita di una squadra che ha provato sempre a dire la sua nonostante le tante difficoltà”.

“Non dovremo considerare che con il pareggio passiamo il turno”

La Fiorentina contro i bianconeri avrà a sua disponibilità due risultati su tre: “Potrebbe far cambiare l'approccio alla Juventus più che a noi. Se penso all'ultima sfida di campionato contro di loro, si presentarono qui al Viola Park facendoci fare la partita a noi aspettando per poi colpirci in contropiede. Ora probabilmente avendo un risultato su tre dovranno cambiare atteggiamento. noi penseremo solo a vincere, dobbiamo giocare come se fossimo in parità senza considerare che il pareggio ci potrebbe bastare. Quello è un ragionamento che potremo fare nei minuti finali in base a come va la partita, dobbiamo entrare in campo con l'obiettivo di vincere”.

“La Juventus probabilmente farà scendere qualche giocatore dall'Under 23”

Ha poi parlato degli avversari: “Sono una squadra con diversi giocatori di qualità, che ormai conosciamo da diverso tempo. In più probabilmente scenderà qualcuno dall'Under 23 e questo senza dubbio li rinforzerà. Sono una squadra forte, che prova sempre a giocare con grandi qualità a centrocampo e in attacco: conosciamo bene le loro caratteristiche, sappiamo che sono molto forti”.

“Questo gruppo è migliorato: adesso sa soffrire”

Ha anche sottolineato i tanti cambiamenti della sua squadra: “Il tempo e le partite ti fanno maturare. Credo che con il lavoro abbiamo introdotto nuovi aspetti, tatticamente parlando, perchè siamo stati bravi anche a soffrire ultimamente: ed era uno dei grossi limiti di questa squadra. Adesso siamo una squadra che cerca di fare sempre la partita, perchè vuole essere protagonista. Ci sono però anche gli avversari e quindi bisognava imparare a soffrire, e ultimamente lo stiamo facendo più da squadra. Secondo me anche questo uno degli aspetti in cui siamo migliorati. E per coronare un sogno c'è bisogno di tutte e due le fasi e credo che in questo siamo molto migliorati”.