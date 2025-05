L’ex centrocampista di Fiorentina e Udinese Christian Obodo, in una breve intervista al Messaggero Veneto, ha analizzato la stagione della squadra di Kosta Runjaic, che arriverà alla sfida di domenica contro i viola di Palladino con la salvezza già in tasca ormai da settimane.

“Il gruppo non è mai stato davvero coinvolto nella lotta salvezza. Nel finale si sono visti segnali di rilassamento. Alcune sconfitte, come quella interna col Monza, potevano essere evitate. A volte sottovaluti l’avversario, pensi che la partita sia facile, e invece si complica.”

“I veri centrocampisti li vedi dalla grinta e dalla personalità”

Tra le note più liete, Obodo ha scelto senza esitazioni: Arthur Atta, centrocampista rivelazione della stagione. “Mi ha colpito per grinta, personalità e coraggio nelle giocate. I centrocampisti veri li vedi lì, e lui ha dimostrato di esserci. Se continua così, può ambire a una grande squadra”.

“Solet difensore completo. Lucca? Ha fatto il suo”

Ha parlato poi di altri due bianconeri che lo hanno stupito in questa stagione: “Difensori completi come Solet ce ne sono pochi in giro. Il suo ingresso ha portato tranquillità al reparto. È intelligente, non ha paura di rischiare e può anche giocare davanti alla difesa. Lucca? Un attaccante deve segnare e lui ha fatto il suo. È in crescita e può ancora migliorare”.

“Runjaic ha dato tranquillità alla squadra in un momento complicato”

Ha poi concluso commentando l’operato di mister Runjaic: “Ha preso la squadra in un momento complicato, ma l’ha portata a una salvezza tranquilla. Sta acquisendo fiducia, conosce l’ambiente e può dare continuità a questo progetto”.