Primavera, Albinoleffe-Fiorentina 0-2: Un paio di cambi per Andreazzoli. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Albinoleffe-Fiorentina 0-2 (19' Jallow, 37' Corduneanu)

FIORENTINA (3-4-3): Fei; Cordunean, Turnone, Melani; Martini, Beldenti S., Cianciulli, Perrotti; Forte, Jallow (46' Campaniello), Croci (62' Angeloni).

A disp.: Zipoli, Boskovic, Barbone, Beldenti D., Mataran, Bianchini, Pietropaolo, Tosti, Chiti.

All.: Aurelio Andreazzoli

Tra poco meno di un'ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli: alle ore 15, in trasferta, i ragazzi gigliati affronteranno l'Albinoleffe per la settimana giornata di campionato Primavera1.

Gara delicata per i viola di Andreazzoli

Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza: le due squadre infatti stazionano al terzultimo e al penultimo posto con appena 4 punti. I Viola, che vengono da due pareggi conditi da prestazioni positive, sperano di trovare la prima vittoria stagionale, per poter affrontare le prossime giornate con un morale totalmente diverso. In arrivo, tra pochi minuti, anche le formazioni ufficiali delle due squadre.

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