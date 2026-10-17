Primavera, Albinoleffe-Fiorentina 0-2: Un paio di cambi per Andreazzoli. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com
Albinoleffe-Fiorentina 0-2 (19' Jallow, 37' Corduneanu)
FIORENTINA (3-4-3): Fei; Cordunean, Turnone, Melani; Martini, Beldenti S., Cianciulli, Perrotti; Forte, Jallow (46' Campaniello), Croci (62' Angeloni).
A disp.: Zipoli, Boskovic, Barbone, Beldenti D., Mataran, Bianchini, Pietropaolo, Tosti, Chiti.
All.: Aurelio Andreazzoli
Tra poco meno di un'ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli: alle ore 15, in trasferta, i ragazzi gigliati affronteranno l'Albinoleffe per la settimana giornata di campionato Primavera1.
Gara delicata per i viola di Andreazzoli
Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza: le due squadre infatti stazionano al terzultimo e al penultimo posto con appena 4 punti. I Viola, che vengono da due pareggi conditi da prestazioni positive, sperano di trovare la prima vittoria stagionale, per poter affrontare le prossime giornate con un morale totalmente diverso. In arrivo, tra pochi minuti, anche le formazioni ufficiali delle due squadre.
Fiorentinanews c'è!
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Cambio per la Fiorentina: entra Angeloni, esce Croci
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Riboni riesce a saltare un paio di avversari e calciare da ottima posizione, tiro deviato che Fei riesce a parare in corner, ancora
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Terzo calcio d'angolo di fila per l'Albinoleffe, che tenta di riaprire la gara
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Pallone velenoso che viene alzato ancora in corner da Fei
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L'Albinoleffe sta alzando il ritmo, spinge e guadagna un calcio d'angolo
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Cambio all'intervallo anche per la Fiorentina: Campaniello ha preso il posto di Jallow
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Forte arriva sul fondo e calcia col sinistro in diagonale, tiro velenoso che viene respinto da Carrara
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Corner di Cianciulli, stacco di testa di un calciatore della Fiorentina che arriva pericolosamente vicino alla riga di porta, libera però la retroguardia di casa
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Spinge ancora la Fiorentina, che ottiene un altro calcio d'angolo
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Croci salta secco Ceresoli che lo stende, punizione al limite molto ghiotta per la Fiorentina
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Croci si ritaglia lo spazio per tentare un tirocross in area di rigore, conclusione velenosa che viene respinta da Carrara
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Cambio all'intervallo per l'Albinoleffe, entra Rinaldi, fuori Coseraru
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Inizia il secondo tempo
Via alla ripresa, FORZA VIOLA!
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Fine primo tempo
L'arbitro Zini fischia la fine del primo tempo, Fiorentina avanti 2-0 dopo la prima frazione di gioco grazie alle reti di Jallow e Corduneanu
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L'arbitro Zini assegna 1 minuto di recupero
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Rischia l'Albinoleffe, retropassaggio troppo debole verso Carrara sul quale si avventa Croci, il portiere di casa anticipa appena in tempo il calciatore della Fiorentina
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Problema fisico per Jallow, che si accascia a terra e viene ora curato dallo staff medico viola, col dott. Checcucci che verifica le sue condizioni
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Raddoppio viola!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corner perfetto di Croci, stacco di Corduneanu e il romeno segna la prima rete in Primavera con un perfetto colpo di testa! 0-2!
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Chiusura di Scaldaferri su Forte, ma la Fiorentina ottiene comunque un calcio d'angolo
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Un po' indeciso in uscita alta Fei su un traversone dell'Albinoleffe, il portiere viola si rifugia in corner
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Corduneanu serve Martini che mette al centro dalla destra, prova a girarsi Jallow che colpisce ma senza riuscire a dare troppa forza al tiro, che esce anche centrale: Carrara riesce a parare in due tempi
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Gestisce palla la Fiorentina che poi accelera quando trova lo spazio giusto, Albinoleffe che attende pronta a ripartire per far male in contropiede
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La Fiorentina attacca a sinistra con Perrotti, che guadagna un calcio d'angolo. Croci calcia a rientrare ma spedisce direttamente sulla parte superiore della rete
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Ottimo lavoro spalle alla porta di Jallow che scarica per Croci, destro potente di prima intenzione del classe 2010 viola ma pallone impreciso, conclusione alta
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Segna Jallow!
GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Jallow lavora benissimo il pallone, poi scambia con Martini che gli restituisce benissimo la sfera, controllo, rimpallo vinto e conclusione a porta sguarnita della punta gambiana: 0-1!
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Conclusione di Gamba che si era liberato di un paio di difensori viola, ma il suo tiro è deviato e finisce docile tra le mani di Fei
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Martini chiude su Riboni, concedendo un calcio d'angolo all'Albinoleffe con una chiusura un po' frettolosa, si poteva evitare il tiro dalla bandierina
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Forte si divora un gol
Occasione enorme per Forte, che servito da Samuel Beldenti ha la possibilità di battere solissimo a rete da dentro l'area di rigore dell'Albinoleffe, ma spara alto
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La Fiorentina guadagna un altro calcio d'angolo, del quale si incaricherà ancora Croci
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Gestisce malissimo il pallone Delcarro, che in uscita sbaglia un passaggio che stava per favorire Forte, chiusura appena in tempo della difesa di casa
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Ha spazio la Fiorentina, che libera al traversone Perrotti: pessimo il pallone messo al centro dal terzino gigliato, che calibra malissimo la traiettoria
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Corner di Croci, colpisce di testa Turnone ma non impatta benissimo, sfera che termina alta sopra la traversa
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Jallow lotta e guadagna un corner, dopo un tentativo di cross dalla destra nell'area di rigore dell'Albinoleffe
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Cross di Perrotti che poteva diventare insidioso, ma l'uscita del portiere dell'Albinoleffe, Carrara, stoppa ogni velleità della Fiorentina
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Avvio a spron battuto della Fiorentina, che si riversa nella metà campo bergamasca con tanti uomini e molta veemenza. Resistono i calciatori di Maffioletti
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Partiti!
Via alla gara, FORZA VIOLA!