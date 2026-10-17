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Primavera, Albinoleffe-Fiorentina 0-2: Un paio di cambi per Andreazzoli. Segui la diretta testuale di Fiorentinanews.com

Filippo Razzolini /

Filippo Razzolini /
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Albinoleffe-Fiorentina 0-2 (19' Jallow, 37' Corduneanu)

FIORENTINA (3-4-3): Fei; Cordunean, Turnone, Melani; Martini, Beldenti S., Cianciulli, Perrotti; Forte, Jallow (46' Campaniello), Croci (62' Angeloni). 
A disp.: Zipoli, Boskovic, Barbone, Beldenti D., Mataran, Bianchini, Pietropaolo, Tosti, Chiti.
All.: Aurelio Andreazzoli

Tra poco meno di un'ora torna in campo la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli: alle ore 15, in trasferta, i ragazzi gigliati affronteranno l'Albinoleffe per la settimana giornata di campionato Primavera1.

Gara delicata per i viola di Andreazzoli

Si tratta di un vero e proprio scontro salvezza: le due squadre infatti stazionano al terzultimo e al penultimo posto con appena 4 punti. I Viola, che vengono da due pareggi conditi da prestazioni positive, sperano di trovare la prima vittoria stagionale, per poter affrontare le prossime giornate con un morale totalmente diverso. In arrivo, tra pochi minuti, anche le formazioni ufficiali delle due squadre.

Fiorentinanews c'è!

Fiorentinanews.com offrirà come di consueto la diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre e post gara. Per seguire la diretta e non perdervi neanche un'emozione della partita, cliccate il tasto F5 del pc o aggiornate costantemente la pagina se siete su dispositivo portatile.   

  • substitution
    62'
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    Cambio per la Fiorentina: entra Angeloni, esce Croci 

  • shot_saved
    61'
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    Riboni riesce a saltare un paio di avversari e calciare da ottima posizione, tiro deviato che Fei riesce a parare in corner, ancora 

  • corner_kick
    61'
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    Terzo calcio d'angolo di fila per l'Albinoleffe, che tenta di riaprire la gara

  • corner_kick
    60'
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    Pallone velenoso che viene alzato ancora in corner da Fei 

  • corner_kick
    60'
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    L'Albinoleffe sta alzando il ritmo, spinge e guadagna un calcio d'angolo 

  • substitution
    55'
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    Cambio all'intervallo anche per la Fiorentina: Campaniello ha preso il posto di Jallow 

  • shot_saved
    54'
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    Forte arriva sul fondo e calcia col sinistro in diagonale, tiro velenoso che viene respinto da Carrara

  • corner_kick
    51'
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    Corner di Cianciulli, stacco di testa di un calciatore della Fiorentina che arriva pericolosamente vicino alla riga di porta, libera però la retroguardia di casa 

  • corner_kick
    50'
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    Spinge ancora la Fiorentina, che ottiene un altro calcio d'angolo 

  • free_kick
    49'
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    Croci salta secco Ceresoli che lo stende, punizione al limite molto ghiotta per la Fiorentina 

  • shot_saved
    47'
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    Croci si ritaglia lo spazio per tentare un tirocross in area di rigore, conclusione velenosa che viene respinta da Carrara 

  • substitution
    46'
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    Cambio all'intervallo per l'Albinoleffe, entra Rinaldi, fuori Coseraru

  • whistle
    46'
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    Inizia il secondo tempo

    Via alla ripresa, FORZA VIOLA! 

  • whistle
    46'
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    Fine primo tempo

    L'arbitro Zini fischia la fine del primo tempo, Fiorentina avanti 2-0 dopo la prima frazione di gioco grazie alle reti di Jallow e Corduneanu 

  • 45'
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    L'arbitro Zini assegna 1 minuto di recupero 

  • 44'
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    Rischia l'Albinoleffe, retropassaggio troppo debole verso Carrara sul quale si avventa Croci, il portiere di casa anticipa appena in tempo il calciatore della Fiorentina 

  • injury
    39'
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    Problema fisico per Jallow, che si accascia a terra e viene ora curato dallo staff medico viola, col dott. Checcucci che verifica le sue condizioni 

  • goal
    37'
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    Raddoppio viola!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Corner perfetto di Croci, stacco di Corduneanu e il romeno segna la prima rete in Primavera con un perfetto colpo di testa! 0-2!

  • corner_kick
    37'
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    Chiusura di Scaldaferri su Forte, ma la Fiorentina ottiene comunque un calcio d'angolo 

  • corner_kick
    35'
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    Un po' indeciso in uscita alta Fei su un traversone dell'Albinoleffe, il portiere viola si rifugia in corner 

  • shot_saved
    33'
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    Corduneanu serve Martini che mette al centro dalla destra, prova a girarsi Jallow che colpisce ma senza riuscire a dare troppa forza al tiro, che esce anche centrale: Carrara riesce a parare in due tempi 

  • 30'
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    Gestisce palla la Fiorentina che poi accelera quando trova lo spazio giusto, Albinoleffe che attende pronta a ripartire per far male in contropiede 

  • corner_kick
    25'
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    La Fiorentina attacca a sinistra con Perrotti, che guadagna un calcio d'angolo. Croci calcia a rientrare ma spedisce direttamente sulla parte superiore della rete 

  • 22'
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    Ottimo lavoro spalle alla porta di Jallow che scarica per Croci, destro potente di prima intenzione del classe 2010 viola ma pallone impreciso, conclusione alta 

  • goal
    19'
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    Segna Jallow!

    GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Jallow lavora benissimo il pallone, poi scambia con Martini che gli restituisce benissimo la sfera, controllo, rimpallo vinto e conclusione a porta sguarnita della punta  gambiana: 0-1!

  • shot_saved
    16'
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    Conclusione di Gamba che si era liberato di un paio di difensori viola, ma il suo tiro è deviato e finisce docile tra le mani di Fei 

  • corner_kick
    15'
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    Martini chiude su Riboni, concedendo un calcio d'angolo all'Albinoleffe con una chiusura un po' frettolosa, si poteva evitare il tiro dalla bandierina 

  • 12'
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    Forte si divora un gol

    Occasione enorme per Forte, che servito da Samuel Beldenti ha la possibilità di battere solissimo a rete da dentro l'area di rigore dell'Albinoleffe, ma spara alto

  • corner_kick
    10'
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    La Fiorentina guadagna un altro calcio d'angolo, del quale si incaricherà ancora Croci 

  • 10'
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    Gestisce malissimo il pallone Delcarro, che in uscita sbaglia un passaggio che stava per favorire Forte, chiusura appena in tempo della difesa di casa 

  • 8'
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    Ha spazio la Fiorentina, che libera al traversone Perrotti: pessimo il pallone messo al centro dal terzino gigliato, che calibra malissimo la traiettoria 

  • 7'
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    Corner di Croci, colpisce di testa Turnone ma non impatta benissimo, sfera che termina alta sopra la traversa 

  • corner_kick
    6'
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    Jallow lotta e guadagna un corner, dopo un tentativo di cross dalla destra nell'area di rigore dell'Albinoleffe 

  • 4'
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    Cross di Perrotti che poteva diventare insidioso, ma l'uscita del portiere dell'Albinoleffe, Carrara, stoppa ogni velleità della Fiorentina 

  • whistle
    2'
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    Avvio a spron battuto della Fiorentina, che si riversa nella metà campo bergamasca con tanti uomini e molta veemenza. Resistono i calciatori di Maffioletti 

  • whistle
    1'
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    Partiti!

    Via alla gara, FORZA VIOLA! 

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