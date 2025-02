Stasera Palladino dovrà sfidare anche i ricorsi storici: un'incredibile analogia con la Fiorentina di Montella da scongiurare

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Lecce, nella gara che inaugura la 27esima giornata di Serie A. All'andata i viola s'imposero al Via del Mare per 6-0, e non battono i salentini in entrambe le sfide di campionato dalla stagione 2005/06. A proposito del roboante risultato dell'andata, il Lecce potrebbe subire almeno sette gol dalla stessa avversaria in una singola stagione per la prima volta dal 2019/20, quando ne subì in totale dieci dall'Atalanta tra andata e ritorno.

Alla stagione 2019/20 è legato un dato particolare: quell'anno la Fiorentina di Montella arrivò a perdere quattro partite di fila, la quarta proprio contro il Lecce in casa e proprio dopo una sconfitta per 1-0 a Verona contro l'Hellas. La speranza è che tale combinazione non si ripeta stasera. Tra l'altro il Lecce, nel mese di febbraio, è l'unica squadra in Serie A che non ha ancora trovato il gol.