Diego Della Valle conquista la Francia: l'ex patron della Fiorentina riceve una particolare onorificenza

Diego Della Valle torna a far parlare di se: nelle ultime ore infatti la Francia ha deciso di premiare l’ex patron della Fiorentina con un’onorificenza specialeIl presidente del Gruppo Tod's, cui fanno capo anche i marchi Fay, Hogan, Roger Vivier e Schiaparelli, è stato insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, una delle principali onorificenze della Repubblica francese e viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro eccezionale contributo alla diffusione delle arti e della cultura in Francia e nel mondo.

Della Valle diventa Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere

Si tratta di una delle onorificenze più alte del governo francese, tributata in passato a William S. Burroughs, Yohji Yamamoto, George Clooney. Come riporta La Repubblica, il titolo è stato assegnato al presidente del gruppo Tod's dalla ministra Rachida Dati. Le motivazioni sono chiare. Il noto imprenditore è stato insignito del titolo per avere rappresentato il perfetto tramite tra Francia e Italia. Per avere perseguito attraverso il suo lavoro la bellezza e la qualità. Per avere sostenuto l'importanza del savoir faire artigianale. E per avere ridato vita a due maison simbolo della couture francese, Schiaparelli e Roger Vivier, supportando così la cultura francese tutta.

La Francia celebra la carriera dell'ex patron della Fiorentina

La ministra ha ripercorso la carriera dell'imprenditore, dalle sue origini marchigiane al lavoro con il padre Dorino, dall'intuizione dei mocassini con i gommini agli investimenti nella couture e all'impegno per preservare la storia italiana, finanziando il restauro del Colosseo.