Fiorentina ancora non al completo: Gudmundsson, Mandragora e Viti fuori dai convocati di Pioli

La Fiorentina ha diramato la formazione ufficiale che scenderà in campo tra pochi minuti al Viola Park contro la Carrarese: De Gea; Comuzzo, P. Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Richardson, Gosens; Ndour, Fazzini; Kean. Così in campo gli undici viola.

In panchina ci sono Martinelli, Christensen, Kouadio, Kospo, Pongracic, Parisi, Trapani, Bianco, Mataran, Montenegro, Sabiri, Puzzoli, Sottil, Beltran, Dzeko e Braschi. Non risultato presenti tra i convocati Albert Gudmundsson, Rolando Mandragora e Mattia Viti, che stanno proseguendo una parte personalizzata della propria preparazione.

Nella Carrarese, peraltro, figura un ex viola come Julian Illanes e un ragazzo in prestito dalla Fiorentina, il classe 2003 Filippo Distefano.