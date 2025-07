Tiene ancora banco la questione legata al rinnovo di Moise Kean, che assieme a quello di Mandragora e di Dodo sono le tre trattative in corso legate ai giocatori della Fiorentina. La notizia del giorno, però è senz'altro quella dell'esclusione di Sottil, indizio evidente sulla fine della sua esperienza a Firenze.

Kean-Fiorentina, atto secondo

Per questa settimana è previsto un secondo incontro tra la Fiorentina e l'entourage di Moise Kean per parlare del rinnovo del contratto del centravanti gigliato. Infatti, se il primo è stato propedeutico all'apertura della trattativa, questo secondo servirà a limare i dettagli dell'accordo. L'obiettivo societario è di alzare la clausola rescissoria, ma c'è ancora un po' di distanza sulla cifra: la Fiorentina offre 4.2 + bonus, ma forse non basteranno. Si discute anche della durata, ma non sarà niente di meno di un quadriennale.

Mamma, ho perso l'aereo

Intanto, con la Fiorentina volata in Inghilterra per la tournee precampionato, fa molto rumore l'assenza di Riccardo Sottil dai convocati. Un'assenza che sa tanto di addio, collaterale a quella dei numerosi esuberi già assenti dal Viola Park da tempo: i vari Nzola, Brekalo, Barak, Infantino e Ikone. Assente anche Kouame, ancora alle prese col recupero dalla rottura del crociato. C'è invece Sabiri, e chissà che Pioli non abbia in mente qualcosa per il marocchino.

L'ipotesi dal Sassuolo ha un procuratore noto

Tra le idee che la Fiorentina ha per il proprio reparto offensivo si fa strada l'ipotesi Cristian Volpato del Sassuolo. Il procuratore dell'attaccante, classe 2003, è lo stesso di Rolando Mandragora ed è stato al Viola Park la settimana scorsa. Lui sarebbe più che contento di giocare a Firenze, ma prima il club viola ha necessità di pensare alle cessioni, almeno per il reparto offensivo. Su tutti Beltran, cercato dal Flamengo ma (per ora) senza successo, e Nzola, cercato invece dal Pisa. Kouame sarà decisamente più difficile da vendere, essendo infortunato e con un ingaggio pesante.

Occhi inglesi (e non solo) su Comuzzo

Infine, in uscita torna forte l'interesse per il gioiellino della Fiorentina Pietro Comuzzo: c'è anche il Manchester United, assieme al Sunderland e al Nottingham Forest, sul classe 2005. Ma occhio al Milan, che sta sondando sia lui che Leoni del Parma: la Fiorentina non considera Comuzzo incedibile, ma non scenderà sotto la prima valutazione da 30 milioni.