Attimi di paura al Franchi per Edoardo Bove, caduto improvvisamente in mezzo al campo durante un check del Var. Il ragazzo è stato subito soccorso e portato via in ambulanza: in questi minuti il convoglio è arrivato all'Ospedale di Careggi, dove il 22enne sarà sottoposto agli esami e, ci auguriamo vivamente, alle cure risolutive del caso.