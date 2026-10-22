Cecchi difende Ranieri: "Non possiamo scagliarci solo contro di lui. Sarà una risorsa per la Fiorentina"

Questo pomeriggio il giornalista e grande tifoso viola Stefano Cecchi, durante un collegamento con Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha speso qualche parola a favore e in difesa del capitano dell'ex capitano della Fiorentina Luca Ranieri: il numero 4 viola è infatti bersaglio di molte critiche dopo le ultime pessime prestazioni sul campo.

“Accetto qualsiasi critica ma quando ci si scaglia contro un singolo giocatore non mi piace mai. E sappiamo benissimo che a Firenze sia successo a molti giocatori: è capitato in passato, succede adesso e succederà sicuramente in futuro”.

“Ranieri quest'anno sarà una risorsa per la Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “Ranieri non si merita assolutamente le tante critiche ed accuse che ha preso in queste settimane. Questo perche Ranieri non è un campione ma è un buon giocatore che in difesa potrà fare molto comodo alla Fiorentina durante questo campionato. Mi ribello all'idea di alcuni ascoltatori che lo paragonano ad un mobile dell'Ikea”.