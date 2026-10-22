La partita contro la Fiorentina si avvicina ma Chivu prende una decisione insolita

Le tante partite ravvicinate della sua squadra hanno portato il tecnico dell’Inter Cristian Chivu a prendere una scelta che per molto può sembrare strana, soprattutto se si considera il prossimo impegno a San Siro dei nerazzurri tra tre giorni all’ora di pranzo contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Il tecnico romeno ha infatti scelto di premiare i suoi giocatori in un modo per molti insolito, che però ricorda molto quanto attuato da Raffaele Palladino nella sua esperienza alla Fiorentina.

Come Palladino Chivu premia i suoi giocatori con un giorno di riposo

Secondo quanto riportato infatti da FcinterNews.it, per premiare la sua squadra per l’importante e difficile vittoria di ieri in Champions League, Chivu ha scelto di concedere un giorno libero: considerando i ritmi di gioco e le energie spese per sopperire all’inferiorità numerica oggi i giocatori dell’Inter aurano a disposizione un giorno di riposo. Questo però non vale proprio per tutti.

La cosa non vale però per tutti

Come sottolineato infatti quest’oggi qualcuno si è comunque presentato alla Pinetina per continuare il proprio percorso di allenamento personalizzato, ovvero tutti quei giocatori che attualmente sono infortunati o invia di recupero: Lautaro Martinez, Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. La squadra nerazzurra tornerà quindi ad allenarsi solo nella giornata di domani