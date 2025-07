Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, toccando alcune tematiche di casa viola

“Mi aspetto una crescita della squadra sul piano della personalità e dell'intensità. La Fiorentina è in costruzione e ora deve concentrarsi su questo. Si stanno tirando su molto bene anche vari giovani e speriamo si mettano in mostra, in attesa di altri due/tre colpi che possano far ancora salire di livello la squadra: operazioni che non si possono sbagliare. La Fiorentina sta aspettando di piazzare qualche esubero e sarà più facile inserire nella base della squadra altri calciatori, in primis un centrocampista”.

‘Fazzini è un giocatore universale, su Sabiri penso che…’

“Sabiri nel progetto Fiorentina? Secondo me no. È un calciatore tecnico, sicuramente, ma ora trova spazio perchè ne mancano altri. È di difficile gestione, è uno che vuole giocare sempre. Se poi è cambiato nel frattempo, allora le doti le avrebbe. Penso che in questo momento sia utile ma non sia il futuro. Fazzini mi piace molto, è un giocatore mai banale. Va fatto crescere ed è nel posto giusto con Pioli. Può diventare un calciatore come Reijnders, ha tutte le doti necessarie, è un giocatore universale”.

‘Dodô e Kean le priorità, Mandragora può partire’

“Mandragora è un buon giocatore e lo abbiamo visto, ma non dobbiamo strapparci i capelli se manca l'accordo per il rinnovo. Può partire, ha proposte, un giocatore così è sostituibile. La prima cosa essenziale è accontentare Kean e cavalcare la sua felicità. La Fiorentina investirà su di lui. Dodô? Ha due anni di contratto, la società su di lui è ancora forte e il calciatore lo vedo ancora col sorriso. Farei di tutto per tenerlo”.