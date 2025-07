Mentre la Fiorentina sta proseguendo la preparazione in Inghilterra e Pioli è al lavoro per risolvere gli ultimi dubbi legati alla rosa gigliata, il mercato è sempre nel vivo e le aspettative per la prossima stagione, grazie anche all’ottimo clima che si respira in casa viola, sono in crescita. Per parlare di tutto questo Fiorentinanews.com ha contattato il noto giornalista della Rai, Francesco Repice.

Come valuta la scelta di Pioli per il nuovo corso della Fiorentina?

“Mi sembra una scelta giusta quella dell’allenatore da parte della società gigliata. E’ stato preso un uomo che conosce bene l’ambiente e che a livello tecnico ha dei valori indiscutibili. L’entusiasmo di Firenze creso sia al diapason in questo momento”.

Che ne pensa della coppia d’attacco Kean-Dzeko?

“Sono due giocatori molti interessanti, Dzeko nonostante l’età è un professionista che sa benissimo come distribuire al meglio le sue forze e mettersi in campo e può giocare benissimo con Kean viste le caratteristiche che hanno. La Fiorentina è una squadra che può lottare per un trofeo”.

Sul mercato, quale caratteristiche di giocatore servono per completare il centrocampo gigliato?

“Sicuramente un muscolare, perché le scelte tecniche in mezzo al campo ce le ha. Pioli ha giocatori nella sua rosa con caratteristiche di costruzione, fraseggio, rifinitura e conclusione, manca un muscolare, un ruba palloni. So che la Fiorentina ha un interesse per Morten Thorsby del Genoa, vedo meno probabile l'arrivo di uno come Sohm del Parma perché giocatori con quelle caratteristiche la Fiorentina li ha già”.

Meravigliato da Kean?

“Innanzitutto, ricordiamoci che il primo ad intuire che Kean fosse una prima punta è stato Mancini in Nazionale, Kean con quel fisico può fare reparto da solo. Effettivamente noi critici ce ne potevamo rendere conto prima. Per quanto riguarda il suo sostituto credo che vadano verso un profilo giovane di prospettiva, Pradè è un direttore giudizioso ed attento nelle scelte".

Che valutazione dà al mercato della Fiorentina fino a questo momento?

“Mi pare che la società abbia le idee chiare, non mi sembra che si stia andando a caso. Pradè sta seguendo una linea societaria bella chiara”.

Vede una Fiorentina per il prossimo anno in lotta per una posizione Champions?

“Come dice sempre Antonio Conte, noi possiamo valutare, pronosticare ma poi alla fine il vero giudizio è sul campo. Per me quest’anno lo Scudetto se lo lotteranno Milan e Napoli perché le altre sono un po' dietro, le squadre che possono giocarsi le prime posizioni della classifica come sorpresa potrebbero essere la Roma e la Fiorentina. La Roma con Ranieri con un ruolo quasi da presidente, un direttore sportivo esperto e Gasperini allenatore ha consolidato la parte societaria e la vedo un passettino avanti alla Fiorentina”.