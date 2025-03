Le parole di uno sconsolato Raffaele Palladino a Sky dopo il brutto k.o. contro il Panathinaikos:

"Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante l’approccio non sia stato quello che volevamo, poi c’è stata una grande reazione, abbiamo messo in difficoltà gli avversari. E poi inspiegabilmente c’è stato questo secondo tempo , di nuovo l’approccio. Sono dispiaciuto perché i ragazzi erano i primi ad essere carichi a voler fare meglio del primo tempo. Ci siamo innervositi perché loro perdevano tempo, non deve essere un alibi ma abbiamo giocato meno del primo. Però non è finita perché c’è il ritorno, ho visto la squadra delusa ma carica, sono vogliosi di ribaltare questo risultato.

Ho già parlato alla squadra, di solito non lo faccio, ma era doveroso farlo. Bisogna migliorare gli approcci alle partite, non può essere che dobbiamo prendere uno schiaffo prima di reagire, non può accadere più e questo ci serva da esperienza.

Non alziamo il livello? Sto cerando di trovare la chiave giusta per migliorare questo aspetto, tante cose le abbiamo messe a posto, la squadra si esprime meglio con questo sistema di gioco. Non credo che dipenda da un aspetto tattico ma anche da quale mentalità, ardore si mette in campo. Devo lavorare tanto sugli approcci gara. Sto mettendo tutto me stesso per migliorare questo aspetto".