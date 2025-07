L'ex difensore viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio, esprimendosi su alcune tematiche dell'attualità a tinte viola, facendo una panoramica sulla situazione dei vari reparti della Fiorentina.

‘Fortini vice Dodô? Sono sempre i giovani, ma…’

"La difesa della Fiorentina è buona, credo che Pioli voglia difendere cercando di tenere i calciatori più lontano possibile dalla propria porta e ogni calciatore oggi deve essere capace di giocare in varie tipologie di reparti, che siano a tre o quattro. Fortini vice Dodô? Sono sempre per i giovani, ma prenderei comunque anche un calciatore un po’ più esperto nel ruolo, per permettere a Fortini di crescere con calma".

‘Serve un giocatore come Cataldi in mediana’

"A centrocampo alla Fiorentina manca un giocatore come Cataldi, più tattico, più difensivo. La mediana è ottima ma soprattuto propositiva, la difesa potrebbe soffrire un po’ di mancanza di filtro in mezzo. Fazzini è uno degli acquisti più azzeccati e importante, può giocare anche a ridosso delle punte, un elemento molto utile".

“Non riprenderei Chiesa, non mi piacciono i cavalli di ritorno e nel gioco di Pioli lo piazzi male, è uno che ha bisogno del 4-3-3. È poi più di un anno che non gioca… Dzeko-Gud-Kean insieme? Magari in casa contro certe squadre spesso e volentieri, fuori un po’ meno. Pioli però sa scegliere i momenti giusti per certe scelte, e mi dà tranquillità”.