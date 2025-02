Adli desaparecido: il centrocampista viola verso il forfait anche contro il Lecce. Ma non sarà l'unico out

Come riporta Radio Bruno, sono diversi i giocatori della Fiorentina che rischiano di saltare la prossima gara di campionato contro il Lecce in programma venerdì sera al Franchi. Se Colpani e Gudmundsson sono ancora fuori per i due infortuni riportati nell'ultimo periodo, anche Adli rischia di dover saltare un'ulteriore partita per il problema alla caviglia.

Da valutare le condizioni di Kean dopo il trauma cranico, ma il tempo necessario per gli esami potrebbe costringere l'attaccante a saltare la sfida di venerdì sera.