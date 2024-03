Corriere dello Sport-Stadio: Zaniolo aspetta la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Barone voleva Zaniolo". Sommario: "Joe aveva incontrato l'agente dell'attaccante in prestito all'Aston Villa dal Galatasaray, in vista dell'eventyuale cessione di Nico Gonzalez. Nicolò aspetta la Fiorentina: ecco la strada".

Pagina 8

Viene ripreso il tema della prima: “Zaniolo alla Fiorentina l’ultimo regalo di Joe”. E ancora: “Barone aveva incontrato l’agente del giocatore che non sarà riscattato dall’Aston Villa e tornerà al Galatasaray: Nicolò in caso di addio di Nico”. In taglio basso un'intervista: “Dodo non va bloccato in difesa” parla Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk.

Pagina 9

Si cambia argomento: “Tra pali e rigori il sortilegio dei punti persi”.