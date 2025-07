Sfuma sempre di più l'idea Frendrup: il danese lascerà il Genoa, ma non c'è la Fiorentina nel suo futuro

Da tempo seguito dalla Fiorentina, che però non ha mai trovato l'accordo col Genoa per portare Morten Frendrup al Franchi, adesso il centrocampista danese è vicino al trasferimento.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport: la cifra di 20 milioni chiesti per il giocatore non rappresenta un ostacolo per l'Inter, che mai ha nascosto il suo interesse e che ora potrebbe accelerare. Rimane quindi aperto il casting a centrocampo per la squadra di mister Pioli.